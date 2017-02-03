دوري الاولى: فوز الطائي على الجيل وثلاث تعادلات

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

النجوم – هجر ( 1 – 1 )

الفيحاء – ضمك ( 1 – 1 )

الطائي – الجيل ( 3 – 1 )

الوطني – النهضة ( 1 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – أحد ( 33 نقطة )

2 – النهضة ( 31 نقطة )

3 – الفيحاء ( 31 نقطة )

4 – الشعلة ( 31 نقطة )

5 – هجر ( 28 نقطة )

6 – العروبة ( 28 نقطة )

7 – ضمك ( 26 نقطة )

8 – نجران ( 26 نقطة )

9 – الحزم ( 23 نقطة )

10 – وج ( 23 نقطة )

11 – الجيل ( 21 نقطة )

12 – العدالة ( 21 نقطة )

13 – القيصومة ( 21 نقطة )

14 – النجوم ( 20 نقطة )

15 – الوطني ( 19 نقطة )

16 – الطائي ( 17 نقطة )