دوري الاولى: فوز الطائي على الجيل وثلاث تعادلات

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
النجوم – هجر ( 1 – 1 )
الفيحاء – ضمك ( 1 – 1 )
الطائي – الجيل ( 3 – 1 )
الوطني – النهضة ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – أحد ( 33 نقطة )
2 – النهضة ( 31 نقطة )
3 – الفيحاء ( 31 نقطة )
4 – الشعلة ( 31 نقطة )
5 – هجر ( 28 نقطة )
6 – العروبة ( 28 نقطة )
7 – ضمك ( 26 نقطة )
8 – نجران ( 26 نقطة )
9 – الحزم ( 23 نقطة )
10 – وج ( 23 نقطة )
11 – الجيل ( 21 نقطة )
12 – العدالة ( 21 نقطة )
13 – القيصومة ( 21 نقطة )
14 – النجوم ( 20 نقطة )
15 – الوطني ( 19 نقطة )
16 – الطائي ( 17 نقطة )