دوري الثانية: فوز الكوكب والمزاحمية والوشم

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية وجاءت نتائجها كالتالي:

الترجي – الدرعية ( 1 – 1 )

الكوكب – العين ( 1 – 0 )

المزاحمية – الصفا ( 1 – 0 )

الوشم – الصقور ( 2 – 1 )

أبها – جدة ( 1 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

المجموعة الأولى :

1 – جدة ( 29 نقطة )

2 – المجزل ( 28 نقطة )

3 – المزاحمية ( 25 نقطة )

4 – حطين ( 24 نقطة )

5 – الدرعية ( 24 نقطة )

6 – الوشم ( 18 نقطة )

7 – أبها ( 17 نقطة )

8 – الصقور ( 16 نقطة )

9 – الصفا ( 16 نقطة )

10 – الترجي ( 16 نقطة )

المجموعة الثانية :

1 – الكوكب ( 27 نقطة )

2 – الأنصار ( 25 نقطة )

3 – العين ( 24 نقطة )

4 – الجبلين ( 23 نقطة )

5 – الشرق ( 19 نقطة )

6 – البدائع ( 18 نقطة )

7 – النجمة ( 18 نقطة )

8 – سدوس ( 17 نقطة )

9 – الرياض ( 17 نقطة )

10 – الثقبة ( 15 نقطة )