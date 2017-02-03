دوري الثانية: فوز الكوكب والمزاحمية والوشم

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية وجاءت نتائجها كالتالي:
الترجي – الدرعية ( 1 – 1 )
الكوكب – العين ( 1 – 0 )
المزاحمية – الصفا ( 1 – 0 )
الوشم – الصقور ( 2 – 1 )
أبها – جدة ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
المجموعة الأولى :
1 – جدة ( 29 نقطة )
2 – المجزل ( 28 نقطة )
3 – المزاحمية ( 25 نقطة )
4 – حطين ( 24 نقطة )
5 – الدرعية ( 24 نقطة )
6 – الوشم ( 18 نقطة )
7 – أبها ( 17 نقطة )
8 – الصقور ( 16 نقطة )
9 – الصفا ( 16 نقطة )
10 – الترجي ( 16 نقطة )
المجموعة الثانية :
1 – الكوكب ( 27 نقطة )
2 – الأنصار ( 25 نقطة )
3 – العين ( 24 نقطة )
4 – الجبلين ( 23 نقطة )
5 – الشرق ( 19 نقطة )
6 – البدائع ( 18 نقطة )
7 – النجمة ( 18 نقطة )
8 – سدوس ( 17 نقطة )
9 – الرياض ( 17 نقطة )
10 – الثقبة ( 15 نقطة )