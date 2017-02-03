وزير المالية: لتحقيق أي تقدم اقتصادي يجب أن يكون لدينا قوة بشرية وقوة مالية

صراحة – محمد المحسن : تناول معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خلال مشاركته يوم الخميس 1438/5/5هـ في الندوة الأولى من البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) تحت عنوان ” رؤية المملكة 2030 .. رؤية تستشرف المستقبل ” , المنعقدة في قاعة الملك فيصل بفندق انتركونتيننتال بالرياض , بمشاركة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح , ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن مزيد التويجري , وعضو مجلس المنطقة الشرقية فضل سعد البوعينين , وأدارها الإعلامي والكاتب الاقتصادي حسين شبكشي، قدرة المملكة على تمويل أهداف رؤية 2030 دون اللجوء إلى الرسوم أو السندات الحكومية.

وقال معاليه : ” لتحقيق أي تقدم اقتصادي أو خطط تبحث عن مستهدفات ، يجب أن يكون لدينا قوتين أساسيتين الأولى هي القوة البشرية القادرة على تحقيق المستهدفات وبالتالي تم تنفيذ برامج تنمية وتطوير للموارد البشرية , والقوة الثانية هي القوة المالية , ومن المهم جداً أن يكون لدى المملكة القدرة المالية على تمويل هذه الخطط لتحقيقق المستهدفات “.

وأضاف : لقد أنعم الله على المملكة العربية السعودية وعلى مدى سنوات طويلة برخاء اقتصادي وموارد اقتصادية هائلة وتم استخدام هذه الموارد على مدى العقود الماضية للتطوير في مجالات متعددة مثل رفع مستوى التعليم وخفض مستوى الأمية, ورفع مستوى الخدمات الصحية ومستوى خدمات النقل و الطرق , الآن نجني ثمار السياسات المالية التي تم انتهاجها في السنوات العشر الماضية حيث استخدمت الأسعار العالية للنفط ومداخيلها للتنمية الاقتصادية كما استخدمت لتخفيض مستوى الدين العام مما يمنح الاقتصاد والحكومة مجالاً أوسع لاستخدام الدين كأحد أدوات التمويل .

وتابع الأستاذ الجدعان يقول : عندنا بشكل عام دراسات متعمقة بما يتعلق بالتوازن المالي ونستهدف أن نصل في عام 2020 إلى مستوى من التوازن في الميزانية بحيث ينتهي العجز , مستخدمين في ذلك جزئياً الموارد النفطية والإيرادات المختلفة الاخرى , كما أننا نستهدف رفع كفاءة الانفاق بما يحقق هذا التوازن.

ونفى معالي وزير المالية في رده على سؤال الدكتور مرزوق بن تنباك، ما ذكر على لسانه بخصوص نسبة الاغنياء، داعيا الجميع للتسجيل في حساب المواطن.