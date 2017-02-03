“تعليم تبوك” يعلن عن استمرار تأخير بدء الحصص الدراسية إلى التاسعة صباحا

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم عن استمرار تأخير موعد بدء الحصص الدراسية في مدارس المنطقة إلى التاسعة صباحاً مع بداية الفصل الدراسي الثاني بعد غد الأحد حتى إشعار آخر نظراً لتواصل تدني درجات الحرارة ووصولها إلى مستويات قياسية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الدكتور عمر بن أحمد الشريف ، أن موعد الحصة الأولى في مدارس المنطقة للبنين والبنات سيبدأ التاسعة صباحا ويشمل مدارس تبوك ومراكزها، ومدارس تيماء ومراكزها، ومدارس حقل ومراكزها، ومدارس البدع ومراكزها، ومدارس مراكز الفارعة وأبوراكة والبليطيح.