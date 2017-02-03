الأهلي يقسو على الإتحاد برباعية في دوري جميل

صراحة _ نايف الزهراني :

قلب الأهلي تأخره أمام الاتحاد بهدف لفوز كبير 4-1 في ديربي جدة على ملعب الجوهرة، مساء اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين ، افتتح التسجيل عدنان فلاتة لاعب الاتحاد أهداف المباراة في الدقيقة الثانية، فيما أدرك اللاعب فيتفا التعادل للأهلي في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب مهند عسيري في التقدم للأهلي في الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميله عبدالفتاح عسيري ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 62 واختتم اللاعب سعيد المولد رباعية الأهلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة مقلصاً الفارق مع الهلال المتصدر إلى نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة في المركز الثالث.