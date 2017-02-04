التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الدولية >> الجيش التركى يعلن سقوط قتلى من تنظيم داعش شمال سوريا
4 فبراير, 2017   1334

الجيش التركى يعلن سقوط قتلى من تنظيم داعش شمال سوريا

علم لتنظيم الدولة الإسلامية أعلى مكتب جمارك بمدينة جرابلس السورية على الحدود مع تركيا - صورة من أرشيف رويترز.

صراحة – وكالات : قال الجيش التركي يوم السبت إن تركيا استهدفت 59 موقعا لتنظيم الدولة الإسلامية وقتلت 51 من عناصره في شمال سوريا في إطار توغلها في المنطقة.

وطوقت قوات تركية مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية منذ أسابيع في إطار عملية عسكرية مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال الجيش التركي إن أربعة من القتلى من القادة المحليين للتنظيم مضيفا أن طائراته دمرت 56 مبنى وثلاثة مراكز قيادة في الباب وبزاعة.

ونفذت قوات التحالف أيضا ثماني ضربات جوية على منطقة الباب ودمرت موقعين دفاعيين وعربتين مدرعتين.

 

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA