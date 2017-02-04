الجيش التركى يعلن سقوط قتلى من تنظيم داعش شمال سوريا

صراحة – وكالات : قال الجيش التركي يوم السبت إن تركيا استهدفت 59 موقعا لتنظيم الدولة الإسلامية وقتلت 51 من عناصره في شمال سوريا في إطار توغلها في المنطقة.

وطوقت قوات تركية مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية منذ أسابيع في إطار عملية عسكرية مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال الجيش التركي إن أربعة من القتلى من القادة المحليين للتنظيم مضيفا أن طائراته دمرت 56 مبنى وثلاثة مراكز قيادة في الباب وبزاعة.

ونفذت قوات التحالف أيضا ثماني ضربات جوية على منطقة الباب ودمرت موقعين دفاعيين وعربتين مدرعتين.