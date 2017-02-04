شرطة عدن اليمنية تعلن القبض على أحد أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابي

صراحة – واس : أعلنت شرطة عدن جنوب اليمن الليلة الماضية إلقاء القبض على واحد من أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالبلاد.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب بصفحتها على موقع فيس بوك :” إن الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المدينة ألقت القبض على الإرهابي في عملية دهم نوعية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بحي الممدارة شمال عدن” .

وحسب البيان فقد اعترف الإرهابي المعتقل أثناء سير التحقيقات بمسؤوليته وآخرين عن تنفيذ كثير من عمليات الاغتيال التي طالت كوادر أمنية وعسكرية وقيادات من المقاومة الجنوبية في عدن.