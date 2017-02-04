تعليم جدة يطلق حزمة من البرامج والأنشطة للطلاب ومنسوبى الإدارة

صراحة – نواف العايد : أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة حزمة من البرامج والأنشطة التي تعزز مفهوم القدوة وتستهدف منسوبي الإدارة والطلبة والطالبات.

وأوضح مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي أن الإدارة بدأت في تنفيذ 19 برنامجاً ونشاطاً تم وضعها بعناية، وفق أسس تربوية مدروسة، مضيفاً أن البرامج تركز على غرس القيم الإيجابية التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، وتلك التي أوصانا رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم – بإتباعها والعمل بها، لافتاً إلى أن تلك البرامج سيكون لها مردود إيجابي كبير بحول الله لدى منسوبي التعليم معلمين وإداريين كذلك تنشئة جيل مُعتزٍ بقيمه الدينية والوطنية.

وأشار إلى أن من بين الأنشطة ( غرس ) وهو برنامج يعمل على تعزيز القيم من خلال توضيح مفهوماتها الأساسية وباستثمار النشاطات والإجراءات في حصص النشاط والحصص الدراسية، كذلك ( القيم ) وهي مسابقة تهدف لتعزيز القيم وتمثلها في السلوك العام ويبدأ ببرنامج يتبنى مجموعة من القيم تنفذ من خلال أنشطة ومشروعات ويتم الرفع بالمتميز منها للدخول في مراحل التصفيات النهائية، إلى جانب برنامج (كيف أصبحوا عظماء ) يستضيف شخصيات اعتبارية وطنية ناجحة لعرض تجارب نجاحهم واختيار شخصية وطنية أسبوعية ناجحة للحديث عنها في الإذاعة المدرسية، كذلك فعالية (بلدٌ آمن ) الرامية لتعزيز الهوية الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات من خلال مواد التربية الوطنية والاجتماعية، ونشاط (الحياء كله خير )، الذي يسهم في بناء شخصيات الطلاب والطالبات من خلال تعزيز قيمة الحياء في نفوسهم , إلى جانب برنامج (كلنا وطن ) ويستهدف فئة الطلاب ولطالبات ويهدف لتعزيز قيمة الانتماء في نفوس العاملين والمتعلمين عبر ملتقيات وورش عمل ومسابقات ورسائل تربوية، كذلك (تربية القيمية في مقررات الصفوف الأولية) وهو نشاط يقوم على استنتاج القيم الدينية والاجتماعية في مقررات الصفوف الأولية وإبرازها وتدريب الطلاب على ممارستها منذ الصغر.

وأكد الثقفي عزم إدارة تعليم جدة عقد ملتقيات حوارية تتم على 3 مراحل ( المدرسة ــ مكاتب التعليم ـ ملتقى عام على مستوى الإدارة) لمناقشة قضايا تعليمة وتربوية وثقافية محكمة تحت إشراف نخبة من المتخصصين، يضاف إليها (ميثاق وطن ) وهو برنامج يهدف لتعزيز الهوية الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات من خلال مواد مفردات مقررات الدراسات الوطنية والاجتماعية عبر ميثاق وطني تعليمي يشارك فيه الجميع ويربط البرنامج بالمقرر من خلال أدوات محددة محكمة مع إقامة مسابقة للطلاب والمعلمين وتنظيم ملتقى باسم ملتقى ميثاق وطن، إلى جانب مسابقة التميز السلوكي التي ستكون وفق معايير محددة ومحكمة لاختيار الطالب المتميز في المجالات السلوكية بغية خلق التنافس بين الطلاب في إيجاد القدوة الحسنة وانتشارها.

وأبان الثقفي أنه سيقام برنامج المعلم القدوة يبين الصورة المثلى للمعلم القدوة في سلوكه المهني وعلاقاته مع أقرانه المعلمين وطلابه وعنايته بنموه الذاتي وانتماءه المهني، مشيراً أن الإدارة ستطلق أيضا برنامج تدريبي تحت عنوان (الجودة الشخصية) ويهدف إلى تعزيز الجودة الشخصية لدى القيادات ويسهم في تعزيز الجودة الإدارية، كذلك إطلاق فعالية ( ابتسم ) الرامية لتعزيز مهارات الاتصال لدى القيادات الإدارية والتعليمية.

ولفت مدير عام التعليم بمحافظة جدة النظر إلى أن الإدارة ستنظم ملتقى (القيادة بالقدوة)، على مستوى الإشراف التربوي ومكاتب التعليم يقدم فيه أوراق وورش عمل بهدف إبراز دور القدوة الحسنة في التأثير على العاملين والمتعاملين, مشيراً إلى أن الإدارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الدراسي على تطبيق جميع البرامج المعتمدة ضمن مشروع مكة الثقافي و تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ البرامج في المدارس ومكاتب التعليم ويتولى أيضا مهمة قياس النتائج وتطوير البرامج والأنشطة بما يكفل الوصول للهدف المنشود.