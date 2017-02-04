دوري الشباب: خمس مباريات ضمن الجولة الحادية عشر

صراحة – الرياض : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب في جولته الحادية عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الفتح – العدالة
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
النصر – الأهلي
الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – أحد
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الشباب – القادسية
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الرائد – الوحدة
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً