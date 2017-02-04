دوري الشباب: خمس مباريات ضمن الجولة الحادية عشر

صراحة – الرياض : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب في جولته الحادية عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفتح – العدالة

الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

النصر – الأهلي

الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الهلال – أحد

الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الشباب – القادسية

الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الرائد – الوحدة

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً