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4 فبراير, 2017   2599

دوري الشباب: خمس مباريات ضمن الجولة الحادية عشر

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صراحة – الرياض : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب في جولته الحادية عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الفتح – العدالة
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة
النصر – الأهلي
الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة
الهلال – أحد
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة
الشباب – القادسية
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة
الرائد – الوحدة
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً

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