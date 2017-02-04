دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة السادسة عشر

صراحة – الرياض : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته السادسة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الشرق – الأنصار
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
سدوس – الرياض
الملعب: ملعب عرقة ( الرياض )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
النجمة – الثقبة
الملعب: ملعب نادي النجمة ( عنيزة )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
الجبلين – البدائع
الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً
بطاقة المباراة
حطين – المجزل
الملعب: الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً