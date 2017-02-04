دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة السادسة عشر

صراحة – الرياض : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته السادسة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الشرق – الأنصار

الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

سدوس – الرياض

الملعب: ملعب عرقة ( الرياض )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

النجمة – الثقبة

الملعب: ملعب نادي النجمة ( عنيزة )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

الجبلين – البدائع

الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة

حطين – المجزل

الملعب: الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 4,10 عصراً