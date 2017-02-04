أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على مغاسل الملابس

صراحة – نواف العايد : نفذت أمانة منطقة نجران جولة رقابية على مغاسل الملابس، للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء، ومدى استيفاءها للشروط الصحية وجودة مستوى النظافة.

وبين مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أن الحملة أسفرت عن إغلاق فوري لإحدى المغاسل مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية وإنذار ومخالفة مغاسل أخرى لوجود عدة مخالفات منها عدم وجود شهادات صحية للعمالة، وتدني مستوى النظافة العامة، وتكدس الملابس بطريقة غير صحية، ووجود سكن ومطبخ ملحق بإحدى المغاسل، وتعطل أجهزة مصائد حشرات.

من جهته أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن الحملة تركزت على مكونات المغسلة، ومصادر المياه، ونظافة المحيط الخارجي، وحصول العاملين على شهادات صحة، واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة في المغاسل، مؤكدًا على استمرار الجولات الميدانية لتعقب المخالفين وتطبيق النظام بحقهم وتحقيق أعلى وسائل السلامة.