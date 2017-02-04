دوري جميل: الوحدة والخليج أمام الفيصلي والنصر

صراحة – الرياض : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السابعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الوحدة – الفيصلي
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ( مكة )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 6,50 مساءً
حكم الساحة: عبدالرحمن السلطان
المساعد الأول: ياسر السلطان
المساعد الثاني: ماجد الناصر
الحكم الرابع: عبدالرحمن علي الكعبي
بطاقة المباراة
الخليج – النصر
الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )
اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً
حكم الساحة: خالد الطريس
المساعد الأول: عبدالله الشلوي
المساعد الثاني: فيصل القحطاني
الحكم الرابع: حسين الستري