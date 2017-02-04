دوري جميل: الوحدة والخليج أمام الفيصلي والنصر

صراحة – الرياض : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السابعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الوحدة – الفيصلي

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ( مكة )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 6,50 مساءً

حكم الساحة: عبدالرحمن السلطان

المساعد الأول: ياسر السلطان

المساعد الثاني: ماجد الناصر

الحكم الرابع: عبدالرحمن علي الكعبي

بطاقة المباراة

الخليج – النصر

الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )

اليوم: السبت 04 فبراير 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً

حكم الساحة: خالد الطريس

المساعد الأول: عبدالله الشلوي

المساعد الثاني: فيصل القحطاني

الحكم الرابع: حسين الستري