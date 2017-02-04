الخطوط القطرية تسمح بمغادرة مواطني الدول المحظورة في أمريكا بعد حكم محكمة

صراحة – وكالات : قالت متحدثة باسم شركة الخطوط الجوية القطرية يوم السبت إن الشركة ستسمح للركاب المحظور دخولهم الولايات المتحدة بموجب أمر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي باعتلاء الطائرات بعد أن أصدر قاض اتحادي يوم الجمعة حكما بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني “عملا بتوجيهات إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية يسمح لحاملي جنسيات الدول السبع المبينة أدناه وجميع طالبي اللجوء الحاملين لتأشيرات دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو من يحملون إقامة دائمة أو جرين كارد بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية..

“السودان.. ليبيا.. الصومال.. سوريا.. إيران.. العراق.. اليمن.”

وأكدت المتحدثة أن الشركة ستبدأ في قبول جميع الركاب الذين يحملون وثائق سفر سارية.

وكان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في 27 يناير كانون الثاني يعلق دخول مواطني الدول السبع. وفاجأ الأمر شركات الطيران واضطرت بعضها إلى تعديل قوائم أطقم رحلاتها بما يناسب الحظر.

ويمثل حكم القاضي الاتحادي في سياتل تحديا كبيرا لخطوة ترامب غير أنه بإمكان إدارته الطعن في الحكم.