القضاء الفدرالي يعلق مؤقتا مرسوم ترامب حول الهجرة

صراحة – وكالات : أصدر قاض فدرالي في مدينة “سياتل” الجمعة قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من7 دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة.

ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه الذي يصدر عن قاض فدرالي، والذي يعد ضربة للإجراءات التي أعلنها ترامب بخصوص الهجرة.

وجعل القاضي جيمس روبارت الذي اتخذ القرار، حكمه يسرى على الفور اعتبارا من يوم الجمعة 3 فبراير/شباط، وفي كافة أراضي الولايات المتحدة.

وعقب صدور القرار القضائي، قال مسؤول بشركة طيران أمريكية إن إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنه بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي لترامب بركوب الطائرات في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وفي أول رد فعل انتقد المتحدث باسم البيت الأبيض جون سبايسر قرار القاضي الاتحادي، وقال: “إن وزارة العدل ستعمل على إعادة العمل بقرار ترامب في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف المتحدث أن “قرار الرئيس يهدف إلى حماية بلادنا ولديه صلاحية دستورية”.

وسبق وأن اتخذ عدد من القضاة الاتحاديين قرارات مماثلة منذ صدور المرسوم الرئاسي الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.

ويأتي ذلك ردا على إصدار الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي مرسوما يمنع دخول رعايا سبع دول مسلمة هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما على الأقل إلى الولايات المتحدة.

وحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.

وبرر الرئيس الأمريكي مرسومه بالقول إن الهدف منه “منع دخول الإرهابيين” إلى الولايات المتحدة.