لوبان تدشن حملتها للفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية

صراحة – وكالات : أطلقت الزعيمة الحزبية اليمينية مارين لوبان حملتها للفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم السبت آملة أن تدعم وعودها بحماية الناخبين من العولمة فرصها في وقت يعاني فيه المشهد السياسي من اضطرابات.

وترشح استطلاعات الرأي لوبان (48 عاما) زعيمة حزب الجبهة الوطنية وابنة مؤسسه جان ماري لوبان لتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المقررة يوم 23 ابريل نيسان لكنها ستخسر في جولة الإعادة التي ستجري في السابع من مايو أيار.

لكن الحزب يأمل أن يقنع المؤتمر الانتخابي – المقرر في ليون على مدار يومين وستطرح فيه لوبان برنامجها الانتخابي – الناخبين بدعمها في أصعب انتخابات رئاسية فرنسية في عقود.

وفي قائمة تضم 144 “التزاما” تقترح لوبان خروج فرنسا من منطقة اليورو وفرض ضرائب على عقود عمل الأجانب وخفض سن التقاعد وزيادة عدد المزايا الاجتماعية وتقليل الضرائب على الرواتب في الشركات الصغيرة.

تضم القائمة أيضا الاستعانة بما يصل إلى 15 ألف شرطي إضافي وبناء المزيد من السجون وكبح الهجرة وترك القيادة الموحدة لحلف شمال الأطلسي.

وقالت لوبان في تقديم للبرنامج الانتخابي “الهدف من هذا البرنامج هو في المقام الأول استعادة فرنسا لحريتها ومنح الشعب صوتا.”

ومن المقرر أن ينظم إيمانويل ماكرون الذي تقول استطلاعات الرأي أنه مرشح للوصول إلى جولة الإعادة أمام لوبان مؤتمرا انتخابيا في ليون السبت أيضا لطرح برنامج مختلف كليا.

وقالت لوبان “تشهد هذه الانتخابات الرئاسية برنامجين متعارضين. خيار ‭’‬العولمة‭’‬ الذي يدعمه كل خصومي… الذين يريدون إلغاء كل الحدود… والخيار ’الوطني’ الذي أمثله.”

وتقول لوبان إنها إذا فازت ستسعى على الفور إلى إصلاح شامل للاتحاد الأوروبي يفضي إلى تقليصه إلى كيان تعاوني بين الدول دون عملة موحدة وحدود مفتوحة.

وفي حال رفض شركاء فرنسا في الاتحاد ستدعو لوبان إلى استفتاء للخروج من التكتل.