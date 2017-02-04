أمانة الأحساء تفعل خدمة ” المسار السريع “

صراحة – الأحساء : فعّلت أمانة الأحساء خدمة ” المسار السريع ” ضمن خطط تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 و برنامج التحول الوطني 2020 ، وامتداداً لاستراتيجياتها التقنية في تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح مساعد أمين الأحساء لتقنية المعلومات المهندس محمد بن قادي الفقيري أن تفعيل هذه الخدمة سيمكن القطاعات الحكومية والقطاعات ” متعددة الفروع ” كشركات الاتصالات والمجمعات التجارية والبنوك وغيرها الاستفادة من هذه الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للأمانة وتمكينهم من الإتاحة الكاملة نحو إنجاز الأعمال السريعة للخدمات البلدية في خطوة إجراء واحد وتيسير التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بالخدمة المقدمة عبر خدمات الإجراء الإلكتروني والمتحقق في الربط المعلوماتي لجميع الجهات الحكومية وشركاء الأمانة من القطاع الخاص، الأمر الذي سيُسهم في تحسين مستويات أداء الخدمات البلدية المقدمة وتقليص الجهود التي كانت سابقاً تتم من خلال العديد من العمليات، لتتم حالياً بإجراء عملية واحدة الأمر الذي من شأنه اختصار الوقت والجهد للمختصين في الامانة ومستفيدي الخدمة .