ضبط سارقى مركبات النقل الخفيف جنوب الرياض

صراحة – نواف العايد : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعه لمكافحة جرائم السرقه بكافة أنواعها فقد تمكنت بتوفيق من الله إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقه من تحديد الاشتباه في شخصين ” سعوديي الجنسيه / في العقد الثالث من العمر ” أشارت الدلائل الى تورطهما في سرقة مركبات من نوع النقل الخفيف و إخفائها في استراحة جنوب العاصمه الرياض تمهيدا لطمس هويتها و اعادة بيعها أو تفكيكها و بيع قطع غيارها , عليه فقد تم وضع الأشخاص و الموقع تحت المراقبه المشددة و ضبطهما و هما في حالة تلبس رغم محاولتهما الهرب ، كما ضبط بحوزتهما على معدات تستخدم في تفكيك المركبات و تم العثور على اثنتي عشرة مركبه نقل خفيف داخل الاستراحة مبلغ عن سرقتها لدى عدد من مراكز الشرطه غرب و جنوب العاصمه كما أشارت الدلائل الى تورطهما في سرقة مركبات أخرى .

جرى إيقافهما لتحديد صلتهما بالبلاغات المقيده ضد مجهول و الكشف عن شركائهما ، و رفع كافة الآثارالموجودة بالموقع بواسطة إدارة الأدلة الجنائيه ، و بالكشف عن سجلهما اتضح أنهما مطلوبان للعديد من الجهات و صادر بحقهما عدة إجراءات من تعاميم سابقه و منع من السفر كما جرى إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.