أمانة المدينة تغلق عدد من المطاعم المخالفة بسوق الطباخة

صراحة – خالد الحسين : غلقت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات وبلدية قباء بأمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المطاعم المخالفة لاشتراطات الصحية بسوق الطباخة الشهير ، وذلك لتدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين ، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر ، وسوء النقل والتعبئة والتخزين للأسماك واللحوم. يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لحماية سلامة الغذاء المقدم لأهالي وزوار المدينة المنورة.

وقال وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة المهندس محمد بن عبدالله سليهم أن الفرق الرقابية بالأمانة وبلدية قباء قامت بحملة على سوق الطباخة وتم رصد عدد من المخالفات من أبرزها عدم توفر الاشتراطات الصحية والنظامية بعدد من المطاعم و تشمل ” مخالفة المبنى ، ومخالفة التجهيزات ، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر ، وتدني مستوى النظافة العامة للمطاعم والشخصية للعاملين ، و وجود مقادم و رؤوس مندي وكبد مجهولة المصدر، و وجود سلطات بدون تواريخ صلاحية ، و رصد أواني متهالكة تستخدم في تحضير وإعداد الأطعمة . فيما ذكر مدير عام الشؤون الرقابية المكلف محمد بن احسان عبده انه نتج عن ذلك اتلاف 892 كيلو جرام من اللحوم ، و230 كليو جرام من الأسماك ، 200 حبة دجاج. وتم إغلاق عدد من المطاعم المخالفة بالسوق ، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. فيما أهاب المهندس سليهم بالمواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940).