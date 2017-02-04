تأخير الدراسة في مدارس الجوف بسبب البرد

صراحة – محمد المحسن : وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم بتأخير بداية الدوام في مدارس منطقة الجوف للبنين والبنات إلى الساعة 8.15 صباحاً وقت حضور منسوبي المدرسة أو الاصطفاف الصباحي على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8.30 صباحاً، بدءاً من يوم غدٍ الأحد ولمدة أسبوعين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ عبدالعزيز النبط أن تأخير الدراسة جاء نتيجة الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن الإدارة حريصة على الانتظام في الدراسة، وأن يساهم هذا الإجراء في تهيئة الظروف المناسبة للبداية الجادة.

وقال إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تضع سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ضمن أهم أولوياتها.