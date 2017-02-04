تفعيل الارتباط المعلوماتي الإلكتروني ببيانات المركز الوطني بوزارة الداخلية بأمانة الشرقية

صراحة – فيصل القحطانى : فعلت أمانة المنطقة الشرقية خدمة الارتباط المعلوماتي الإلكتروني مع بيانات المركز الرطني بوزارة الداخلية عبر وزارة الشئون البلدية، ويأتي هذا الارتباط والذي من شأنه أن يرتقي بمستوى الوثوق بالمنظومة الالكترونية وفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وأوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات المهندس حمدان بن عودة العرادي أن هذه الخدمة تأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة – حفظها الله – والتي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتسريع الخدمات، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية والإرتباط الإلكتروني الإجرائي والمعلوماتي مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الأمانة قامت مؤخراً بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الأمانة الرقمية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والإرتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين ، والتي تأتي لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ مثل المنظومة الإلكترونية للمساعدة الفورية والمعاملات (معاملتي) عبر البوابة الرقمية للأمانة والهواتف الذكية.

واضاف أن الأمانة تسعى جاهدة لتحقيق مفهوم (أمانة بلا ورق) عبر إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الإرتقاء بالخدمات البلدية المقدمة و بناء مجتمعات المعرفة والمدن الذكية، داعيا عموم المستفيدين لزيارة بوابة الأمانة www.Eamana.gov.sa والإستفادة من حزمة الخدمات المتاحة عبرها مؤكدا أن العمل مستمر لتطوير واطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى اختصار الوقت والجهد للمستفيدين.