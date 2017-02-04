شراكة بين فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة وجمعية المودة للتنمية

صراحة – نواف العايد : انطلاقاً من الحرص على المساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 أبرم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تعاون تتمحور حول 3 مشاريع تضم 15 فعالية وبرنامجاً.

أبرم الاتفاقية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن محمد العليان، ومدير عام جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن علي آل رضي، وذلك بمقر الجمعية بجدة.

وأوضح المدير العام للجمعية الأستاذ محمد بن علي آل رضي بأن هذه الشراكة تهدف لإنجاز الأهداف المشتركة فيما بين الطرفين وتقوية وتوثيق التعاون لتفعيل ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الشراكة تتضمن إنجاز برنامج شراكة وتعاون من أجل تنسيق جهودهما في مجال التدريب والتوعية.

وبين آل رضي بأن الجمعية ستقدم من خلال هذه الشراكة 3 مشاريع تضم 15 فعالية وبرنامجاً، الأول يتمحور حول تأهيل منسوبي فرع الوزارة من خلال 9 دورات تنمية هادفة للأسرة حول مهارات الحوار الأسري وإدارة ميزانية الأسرة والتخطيط الأسري والتوازن بين العمل والأسرة وأثر الأنماط الشخصية في العلاقات الأسرية وطرق التعامل معها وأدوات وخصائص التربية للأطفال إلى جانب دورات متخصصة في الأمراض الأسرية وأثرها في صحة المجتمع والهدي النبوي في التعامل مع الأسرة ومهارات استقرار الأسرة، إلى جانب سلسلة من الدورات ضمن مشروع تأهيل الأخصائيين وتشمل إعداد وتأهيل المرشدين الأسريين والتعامل مع المراهقين والتعامل مع المشكلات الأسرية.

وأضاف آل رضي بأن الشراكة تشمل تأهيل نزيلات دار الحماية ودار الضيافة فضلاً عن مستفيدات الضمان الاجتماعي من خلال مشروع التأهيل الاجتماعي والذي يشمل برنامج الاندماج الاجتماعي وبرنامج المستشار الزائر وبرنامج رائدات لتمكين المطلقات والأرامل.

يذكر بأن جمعية المودة للتنمية الأسرية هي جمعية تنموية غير ربحية متخصصة في ارشاد وتوعية وتمكين الأسرة وتسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن الأسري عبر برامج تنموية مستدامة اجتماعياً, وتعمل الجمعية للحد من نسب الطلاق والحد من الآثار المترتبة على الطلاق وكذلك توعية وتمكين المجتمع.