9 مراكز خيرية بجدة لغسيل الكلى ستقدم خدماتها لـ 1000 مريض بنهاية العام

صراحة – خالد الحسين : كشف لقاء خاص بمراكز غسيل الكلى التابعة للقطاعات الخاصة والخيرية بجدة عن تقديم خدماتها لقرابة 1000 مريض بنهاية هذا العام من خلال تسعة مراكز خيرية للغسيل الكلوي بمدينة جدة.

وستقدم هذه الخدمات إلى جانب ما تقدمه المراكز التابعة لمستشفيات القطاع الخاص بالمحافظة من خدمات الغسيل لحاملي بطاقات التأمين الطبي والمقتدرين مالياً على نفقات الغسيل.

جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لمراكز غسيل الكلى التابعة للقطاعات الخاصة والخيرية بمحافظة جدة والذي احتضنته جمعية البر بجدة بمركز هشام عطار للغسيل الكلوي، وترأسه مدير القطاع الخاص بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور محمد باجبير.

وكان اللقاء قد شهد حضور كافة مدراء المراكز الخيرية والمستشفيات الخاصة المقدمة لخدمات الغسيل الكلوي الدموي بجدة، واستعراض العديد من المحاور ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل الرعاية الأولية للمرضى وتقديم المساعدات المتنوعة لهم وبرامج التوعية إضافة إلى تأكيد الالتزام بأنظمة ولوائح وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

وأوضح مدير القطاع الخاص بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور محمد باجبير بأن الوزارة تدعم جميع القطاعات الصحية الخاصة منها والخيرية وتساهم في استمرارها وتطوير خدماتها وتحسين مرافقها الصحية شريطة الإلتزام بمبادئ السلامة الطبية وتقديم خدمة صحية تليق بهذه الفئة الغالية والتمسك بسياسات مكافحة العدوى خاصة الأمراض الوبائية مثل الكورونا والفيروسات الكبدية وترخيص جميع العاملين المهنيين بها من قبل وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

واستعرض د. باجبير آلية ترخيص المراكز والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لهذا القطاع من منطلق الإيمان بضرورة الدعم المجتمعي خاصة في علاج مرضى الفشل الكلوي ودعم الجمعيات الخيرية الصحية.

واستعرض اللقاء آليات تذليل بعض الصعوبات التي تواجه بعض المنشآت ومحاولة توحيد ثقافة أصحاب القرار والمسئولين عن المراكز نحو التكامل المشترك فيما يخدم المرضى المحتاجين والمستفيدين من الخدمات المقدمة.

وأعرب المشاركون في اللقاء عن سعادتهم ومباركتهم لمبادرة التكامل المشترك والتي ستخلق فرص حقيقية للقطاع الصحي الخاص والخيري وتسهل كثيراً من الصعاب التي واجهت هذه المراكز، واجمعوا على أهمية التكامل والتواصل فيما بينهم والعمل وفق العمل المؤسسي بما يخدم المرضى المحتاجين.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة المهندس طلال بن خالد إدريس سعادة الجمعية باستضافة مراكز غسيل الكلى بجدة في هذا اللقاء، وتحقيق التكامل والتواصل فيما بينها بما يضمن تقديم خدمات أرقى وأسرع للمرضى المحتاجين، مؤكداً بأن اهتمام القطاع الخيري بهذه الفئة الغالية يعكس اهتمام قادة هذه البلاد حفظها الله بالفقراء والمحتاجين.

وأبان م. إدريس بأن اللقاء استعرض تقديم الخدمة لأكبر عدد من مرضى الفشل الكلوي في محافظة جدة، وتقديم الرعاية الصحية الأولية في بيئة آمنة ووفق معايير صحية عالمية، فضلاً عن آليات تقديم المساعدة لمرضى الفشل الكلوي المحتاجين والاهتمام بالبحث العلمي وبرامج الوقاية والتوعية الخاصة بأمراض الكلى وتأمين الأجهزة الطبية واحتياجات المرضى كالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف م. إدريس بأن جمعية البر بجدة حرصت منذ البداية على تقديم مختلف الخدمات لجميع شرائح المجتمع، ومن أبرز هذه الشرائح مرضى الفشل الكلوي، مبيناً بأن مراكز الكلى التابعة للجمعية تستقبل أعداداً متزايدة من المرضى لتقدم لهم خدماتها مجاناً بما يتوافق مع رسالة الجمعية وأهدافها المتمثلة في خدمة المجتمع.

يذكر بأن مراكز غسيل الكلى الخيرية بجدة والتي تقدم خدماتها مجاناً سبعة مراكز حاليا وهي مركز الملك عبدالله للغسيل الكلوي، مركز الأمير منصور للغسيل الكلوي، مركز هشام عطار للغسيل الكلوي، مركز السلام للغسيل الكلوي، مركز عبدالكريم بكر الطبي، وبعضها يقدم الخدمات بأسعار زهيدة تشغيلية مثل المركز الدولي للعناية بالكلى ومركز عمران للغسيل الكلوي اضافة الى مركزين قيد الانشاء والافتتاح في القريب العاجل مركز أغراس لغسيل الكلى بحي الهنداوية، مركز شفاء للغسيل الكلوي بحي الشرفية.