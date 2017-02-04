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4 فبراير, 2017   3013

صحة جدة :” ١٣٨ متبرع بالدم لدعم جنودنا البواسل في الحد الجنوبي”

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صراحة – جدة : نفذت الصحة بجدة مساء امس حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع نادي الاتحاد دعماً لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي ، الذين يقدمون أرواحهم و دماؤهم الزكية للدفاع عن الدين و الوطن ، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة و ذلك أثناء مباراة الديربي بين فريقي الاتحاد و الاهلي .
و تأتي هذه الحملة في إطار تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين و مدنيين ، و إستشعاراً من وزارة الصحه في تعزيز المسؤولية الاجتماعية و ترسيخآ للهدف الإنساني النبيل في البذل و العطاء ، و نشر التوعية و ثقافة التبرع بالدم في المجتمع و ما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه و المريض المحتاج للدم ، إضافة إلى نزع الخوف و عدم الرهبة من آلية التبرع .
و شارك في هذه الحملة ( 35 ) من الكوادر الطبية و الفنية و كذلك عدد من المتطوعين مساهمة منهم في هذا العمل النبيل و هو أقل ما يقدم لأبطالنا البواسل . و قد لاقت الحملة و لله الحمد إقبالاً و تجاوباً من الجماهير الحاضرة للمباراة وقد بلغ عدد المتبرعين بالدم ١٣٨ متبرع .
وقدمت صحة جدة بالشكر الجزيل لكل من شارك في هذا العمل الإنساني على تعاونهم ودعمهم لهذه الحمله سائلين المولى عز وجل ان يجزيهم خير.

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