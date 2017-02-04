مهرجان تمور الأحساء يعيد تمور البرحي والوصيلي والمجدول



صراحة – محمد المحسن : تتكئ أم يوسف ” سبعينية “على عصاها متنقلة بين معرض وآخر للتمور يشدها لذلك رائحة لطالماً أزكت أنفها ، تلكم هي رائحة السمسم والهيل وحبة البركة والمسمار (القرنفل) والحلوة الحساوية وقد وضعت على التمرة ! فلا تجذب الشكولاتة الفرنسية أو السويدية أم يوسف ، فهي تجد في التمر المخلوط بتلك الحبوب طبقها المفضل .

أصحاب المصانع في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة ( ويا التمر احلى 2017 ) حرصوا على الحفاظ على تلك الصورة النمطية التي لا تزال عالقة في أذهان أمهاتنا وآبائنا ، لذا اهتم التجار على عرض تمره أو ” السفسيف ” في مطبقة التمر القديمة المصنوعة من الألمنيوم . ويشير أنس الخطيب “مالك مصنع” انهم حريصون على الحفاظ على نهكة الماضي بقدر حرصهم على التجديد ، لافتين إلى أن لكل نكهة أو شكل زبائنه لذا فلابد من جذب جميع الأذواق والأعمار.

وبذلك ساهم المهرجان في تشجيع كثير من المزارعين والمهتمين بزراعة وبإنتاج التمور الى العودة مجددا والاهتمام بزراعة أنواع عديدة من التمورالتي عرفت بها الأحساء ، نظير الطلب المتزايد ، والتي لم تقتصر على نوع التمور ( الاخلاص والشيشي والرزيز ) بل تنزعت إلى أصناف دخلت السوق مجدا منها ( المجدول والبرحي والشبيبي ) في حين أحتل نوع التمور(الوصيلي) طلبا متزايد من مرضى السكري لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية واحتواءه على غذاء صحي متكامل اوصى بتناوله المختصون .

التمور اغذية غنية بالألياف المفيدة

فيما أكد استشاري جراحة السمنة المزمنة الدكتور حامد الودعاني خلال زيارته للمهرجان أن التمور تعد من الأغذية الغنية بالألياف المفيدة و النافعة للدم ، و هي غير مسببة لسمنة إذا تناولت بانتظام، مبيناً أن السكر الذي يحتويه التمر من الجليكوز المفيد للصحة العامة ، حيث لا تتعدى سعرات التمرة الواحدة عن 25 سعره حرارية، ويحتوي التمر على نسبة كبيرة من المعادن المهمة لجسم الإنسان في بنائه و حمايته من كتيرٍ من الأمراض ، و من هذه المعادن : ” الحديد والفوسفور والكبريت والبوتاس والمنغنيز والكلورين والنحاس والكالسيوم والمنغنيزيوم ، كما ويحوي على الكربوهيدرات و الدهن و الماء و نسبة من الأملاح المعدنية ، و الفيتامين ، و يُستخدم الأمر في علاج بعض الأمراض كالإمساك والتخفيف من آلامه ، و يُعالج مرض فقر الدم “الأنيميا” لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد و يَمد التمر الجسم بالطاقة و النشاط و يسهل عملية الهضم ، و يُـقوي الجهاز العصبي لاحتوائه على معادن مهمة كالبوتاسيوم والمغنيسيوم و الصوديوم و الفسفور و الحديد و الكالسيوم و يُعطى للمرأة الحامل لتسهيل الولادة لاحتوائه على هرمون بيتوسين الذي ينظم نوبة الطلق ، كما يهدئ التمر الأعصاب و يخفف من القلق العصبي ، و يحارب الكسل و التراخيو يزيد التمر من حيوية الدماغ لاحتوائه على الفسفور .

مجلد الكتب

يقف صانع حرفة (مجلد الكتب) طاهر معتوق العامر في قيصرية الأحساء المبدعة، أمام الزوار بمهنة التجليد لأكثر من 35 عاما إلى جانب بعض الحرف الأخرى مثل خياطة المشالح وصناعة منافيخ الهواء وصناعة السلال من عسق النخيل والخوص الملون .

وقال العامر بدأت الحرفة منذ عام 1395هـ فانا من ثلاثة إلى ستة كتب يوميا أما في هذا الوقت الحالي أقوم بتجليد أكثر من 20 كتابا ، وهو يعتمد على وجود (ورق) ثم اقوم بثقب الكتاب عن طريق (المخراز) ثم يتم وضع الإبرة والخيط حتى يتم تخيطه بالشكل الذي لا يمكن من تمزيقه بعد ذلك يتم عمل غلاف وتفصيل لـ(الكرتون) وتلزيقه ووضعه في مكبس حتى يجف ويتم استخدامه ، مشيرا انه يقوم بتجليد مذكرات طلاب الجامعة, مؤكدا استفادته من المعلومات والتاريخ واللغة ومنها تأليفه لكتاب بعنوان “موسوعة تراث الاحساء” حيث حصلت حاليا على تصريح من وزارة الإعلام لطباعته.

الري الالي بالمهرجان :

وفي ركن الامانة الذكية قدم المهندس ابراهيم محمد الرمضان اختراعاً عن الري اللآلي”السقيا اللآلية” تهدف إلى ترشيد استهلاك الماء وهو عبارة عن سقيا آلية مكونة من حساسات محلية الصنع تقوم بتحسس كمية الماء في التربة ثم الري في حال جفاف التراب، ومن ثم تقديم خطة الطوارئ اللاسلكية في حال انقطاع مصدر الكهرباء على المبنى، ومن ثم يقوم الحساس بكشف العطل ثم ارسال موجات لاسلكية الى مزوّد كهرباء بديل، إضافة إلى إبلاغ عدة جهات قريبة بالانقطاع ، بالإضافة إلى مقياس مسافات الكتروني يقوم الجهاز بقياس المسافة