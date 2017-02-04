دوري الشباب: نتائج مباريات الجولة الحادية عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:

الفتح – العدالة ( 2 – 0 )

النصر – الأهلي ( 3 – 1 )

الهلال – أحد ( 1 – 0 )

الشباب – القادسية ( 3 – 2 )

الرائد – الوحدة ( 4 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الشباب ( 25 نقطة )

2 – الهلال ( 24 نقطة )

3 – النصر ( 23 نقطة )

4 – أحد ( 14 نقطة )

5 – القادسية ( 14 نقطة )

6 – الرائد ( 14 نقطة )

7 – الأهلي ( 13 نقطة )

8 – الوحدة ( 13 نقطة )

9 – الاتحاد ( 12 نقطة )

10 – هجر ( 12 نقطة )

11 – العدالة ( 9 نقاط )

12 – الفتح ( 7 نقاط )