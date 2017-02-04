مدير تعليم تبوك يوجه بمتابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة

صراحة – تبوك : وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر أحمد أبوهاشم الشريف المساعدين ومديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم في المحافظات والمشرفين والمشرفات بتعليم تبوك بمتابعة انضباط الطلاب والطالبات منذ أول يوم دراسي في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام و بدء الدوام بجدية وانضباط في جميع مدارس المنطقة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم تبوك علي بن حامد القرني أن توجيه مدير التعليم أكد على رصد الانتظام في جميع المدارس عن طريق برنامج نور الإلكتروني، وتكثيف الزيارات الإشراقية لجميع المدارس الحكومية والأهلية من جميع الإدارات وفق جدول الزيارات الإشرافية بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات في كل الإدارات والعمل على نشر ثقافة الانضباط المدرسي من خلال تنفيذ برامج وأنشطة مدرسية في المدارس مع تبليغ قائدي وقائدات المدارس بإرسال رسائل جوال لاولياء الأمور بذلك وخاصة في حالة غياب أو تآخر الطلاب والطالبات مع مشاركة فاعلة خلال الأسبوع الاول لتنفيذ الأدوار المطلوبة وفق مهام كل الإدارات المعنية.

ويتضمن ذلك زيارة مديري ومديرات الإدارات ومساعديهم ومديري المكاتب ومساعديهم للميدان التربوي لمتابعة الانضباط خلال الأسبوع المقبل وإعداد تقارير في هذا الصدد مع تكريم المدارس المتميزة في الانضباط على مستوى المنطقة والحرص على متطلبات الطلاب والطالبات خاصة طلاب وطالبات الاحتياجات الخاصة في مدارس المنطقة.