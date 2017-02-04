أمير منطقة المدينة يدشن عدداً من المشاريع الصحية والتنموية بمحافظة العلا

صراحة – واس : دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمحافظة العلا عدداً من المشاريع الصحية والتنموية، تضمنت افتتاح عددا من الأقسام بمستشفى الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز بقميمة 25 مليون ريال، وتوقيع ستة اتفاقيات لجامعة طيبة، كما قام سموه بجولة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التنموية بقيمة 324 مليون ريال شملت التعليم والإسكان.

ودشملت المشاريع الطبية أقسام متعددة بمستشفى الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز منها مبنى الطوريء، والعناية المركزة، والغسيل الكلوي،فيما شملت المشاريع التنموية التعليمية عرض تصميم مفهوم مركز الدعم النموذجي في محافظة العلا، حيث رعى سموه بحضور معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني وعدد من المسؤولين توقيع اتفاقية تشغيل مركز الدعم النموذجي، وتوقيع اتفاقية الجامعة مع محافظة العلا، واتفاقية الجامعة مع الغرفة التجارية، وتوقيع اتفاقية الجامعة مع منتجع صحاري العلا لتوظيف خريجي دبلوم السياحة، و توقيع اتفاقية منتجع صحاري مع لجنة التنمية بمغيراء.

وأكد سموه أهمية أن تتلاءم المخرجات التعليمة لجامعة طيبة في محافظة العلا مع معطيات المحافظة التنموية، مشيرا إلى ما تتميز به محافظة العلا في الجانب الزراعي و السياحي، وما تزخر به من آثار.

من جهته عبر معالي مدير جامعة طيبة الدكتور السراني عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه للجامعة، مثمنا لأمارة المنطقة دورها القيادي في تحفيز المبادرات والبرامج التي تتسم بتوطين المعرفة وزيادة العائد الاقتصادي على الأسر المنتجه من أهالي المنطقة، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال توطين المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أوضح عميد البحوث والاستشارات بجامعة طيبة عبد الرحمن مجددي أن مشروع مركز الدعم النموذجي يهدف في مرحلته الأولى إلــى إنشــاء وحــدات نموذجيــة لدعــم النشــاط القائــم لمواطنـي المحافظـة وتطويـره، مبيناً أنه يبـدأ بدعـم وخدمـة الإنتـاج الزراعـي باختلاف أشـكاله ( النخيـل، التمـور، الحمضيـات، الخضـراوات، المورينجـا والصناعـات المنبثقـة منهـا) والإنتـاج الحيواني (الأغنـام والماعـز) ومشـتقاتها الخاصـة مـن اللحـوم والألبـان والأصـواف ؛ مضيفاً أنه بعد ذلك تأتي الخطط والمراحل المستقبلية من البرنامج للمسـاهمة فـي خدمـة المحافظـة وماحولهـا نحو تنمية إقتصادية تشاركية لأهالي العلا والمحفاظات عامةً .

يذكر أنه تـم اختيـار محافظـة العـلا لإنشاء مركــز الدعــم النموذجــي لمــا تتميز به المحافظــة مـن ميزات نسبية واقتصاديـة متنوعـة تجعلهـا مناسـبة للبـدء بمثـل هـذا المشـروع.

كما قام سمو أمير منطقة المدينة المنورة بجولة ميدانية لمشروع كليات جامعة طيبة للبنات التي تبلغ تكلفتها حوالي ٢٠٨.٠٠٠.٠٠٠ ريال، حيث استمع سموه من مدير الجامعة السراني لشرح عن المخطط العام للكليات والمعامل والصالات الترفيهية والمباني الملحقة.

كما وقف سموه على مشروع إسكان العلا الذي تبلغ تكلفته 116 مليون ريال، واطلع على ماتم إنجازه.

وفيما يتعلق بخدمة المجتمع والعمل الخيري رعى سمو أمير منطقة المدينة المنورة وضع حجر أساس وقف اليتيم التابع لجمعية النجيل الخيرية بمركز النجيل التابع لمحافظة العلا، وقد أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح طاهر البلوي عن تبرع سموه للأيتام بمبلغ 240 ألف ريال سنويا لرفع قيمة الكفاله من 200 إلى 400 ريال.

وكان سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز قام بزيارة لمهرجان قرية الفرسان المقام بمحافظة العلا تجول خلالها في أقسام المهرجان، واطلع على ما تقدمه الأسر المنتجة من منتجات شعبية ومشغولات وحرف يدويه.

وأكد سموه أهمية دور الفعاليات والبرامج الشعبية والاجتماعية في إحياء المهن التراثية التي كان يمارسها أجدادانا.

رافق سموه في الجولة محافظ محافظة العلا سعد السحيمي وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

يذكر أن عدد من الجهات الحكومية شاركت بمعارض توعوية وتثقيفية بالمهرجان، كما شاركت دارة الملك عبدالعزيز بعدد من الصور التاريخية.