دوري الثانية: نتائج مباريات الجولة السادسة عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية وجاءت نتائجها كالتالي:

الشرق – الأنصار ( 2 – 2 )

سدوس – الرياض ( 0 – 4 )

النجمة – الثقبة ( 0 – 2 )

الجبلين – البدائع ( 0 – 0 )

حطين – المجزل ( 1 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

المجموعة الأولى :

1 – المجزل ( 29 نقطة )

2 – جدة ( 29 نقطة )

3 – المزاحمية ( 25 نقطة )

4 – حطين ( 25 نقطة )

5 – الدرعية ( 24 نقطة )

6 – الوشم ( 18 نقطة )

7 – أبها ( 17 نقطة )

8 – الصقور ( 16 نقطة )

9 – الصفا ( 16 نقطة )

10 – الترجي ( 16 نقطة )

المجموعة الثانية :

1 – الكوكب ( 27 نقطة )

2 – الأنصار ( 26 نقطة )

3 – العين ( 24 نقطة )

4 – الجبلين ( 24 نقطة )

5 – الرياض ( 20 نقطة )

6 – الشرق ( 20 نقطة )

7 – البدائع ( 19 نقطة )

8 – الثقبة ( 18 نقطة )

9 – النجمة ( 18 نقطة )

10 – سدوس ( 17 نقطة )