دوري الثانية: نتائج مباريات الجولة السادسة عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية وجاءت نتائجها كالتالي:
الشرق – الأنصار ( 2 – 2 )
سدوس – الرياض ( 0 – 4 )
النجمة – الثقبة ( 0 – 2 )
الجبلين – البدائع ( 0 – 0 )
حطين – المجزل ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
المجموعة الأولى :
1 – المجزل ( 29 نقطة )
2 – جدة ( 29 نقطة )
3 – المزاحمية ( 25 نقطة )
4 – حطين ( 25 نقطة )
5 – الدرعية ( 24 نقطة )
6 – الوشم ( 18 نقطة )
7 – أبها ( 17 نقطة )
8 – الصقور ( 16 نقطة )
9 – الصفا ( 16 نقطة )
10 – الترجي ( 16 نقطة )
المجموعة الثانية :
1 – الكوكب ( 27 نقطة )
2 – الأنصار ( 26 نقطة )
3 – العين ( 24 نقطة )
4 – الجبلين ( 24 نقطة )
5 – الرياض ( 20 نقطة )
6 – الشرق ( 20 نقطة )
7 – البدائع ( 19 نقطة )
8 – الثقبة ( 18 نقطة )
9 – النجمة ( 18 نقطة )
10 – سدوس ( 17 نقطة )