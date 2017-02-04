دوري الأولى: فوز القيصومة والحزم وأحد

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

القيصومة – العدالة ( 4 – 2 )

الحزم – نجران ( 2 – 0 )

أحد – العروبة ( 2 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – أحد ( 36 نقطة )

2 – النهضة ( 31 نقطة )

3 – الفيحاء ( 31 نقطة )

4 – الشعلة ( 31 نقطة )

5 – هجر ( 28 نقطة )

6 – العروبة ( 28 نقطة )

7 – الحزم ( 26 نقطة )

8 – ضمك ( 26 نقطة )

9 – نجران ( 26 نقطة )

10 – القيصومة ( 24 نقطة )

11 – وج ( 23 نقطة )

12 – الجيل ( 21 نقطة )

13 – العدالة ( 21 نقطة )

14 – النجوم ( 20 نقطة )

15 – الوطني ( 19 نقطة )

16 – الطائي ( 17 نقطة )