مستفيدو الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوو الإعاقة يحدثون بياناتهم عبر جناح “العمل والتنمية الاجتماعية” في “الجنادرية 31”

صراحة – الرياض : أتاح جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، لزواره مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة ) والضمان الاجتماعي، إمكانية تحديث بياناتهم الشخصية، عبر الركن المخصص لذلك في الجناح.

ويقدم القائمون على الركن المساعدة لزوار الجناح من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في تحديث بياناتهم، وشرح آلية التحديث، والإجابة عن استفساراتهم حول عمليات التحديث.

وقد عزز القائمون على الجناح، ركن التحديث بعدد من أجهزة الحاسب الآلي، التي تم تخصيصها لتحديث بيانات الزوار، كما تم تسهيل دخولهم على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما يقوم مسؤولو الجناح بمساعدة الزوار في إكمال البيانات الشخصية والطبية والبنكية المطلوبة منهم.

ويستقبل الركن بشكل يومي عدداً من الزوار من مستفيدي الرعاية والضمان الاجتماعي، الذين استفادوا من الركن في تحديث بياناتهم، وكذلك في طرح استفساراتهم على مسؤولي الركن.

وتدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عبر موقع البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط eservices.mlsd.gov.sa.، وذلك بهدف تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة، حيث تعمل الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث جميع البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها، من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات، لتنظيم صرف الإعانات لمستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق.