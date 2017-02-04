الجواد “لاهاردي” يفوز بكأس وزارة الثقافة والإعلام

صراحة – واس : أقام نادي الفروسية بالرياض حفل سباقه الـ 50 في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمدينة الرياض اليوم على كأس وزارة الثقافة والإعلام وكأس هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وكأس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وفي نهاية الشوط الثامن، توج نيابة عن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، معالي المستشار والمشرف العام على مكتب معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور أحمد الصمعاني إسطبل نزار أبوالجدايل، بكأس الوزارة وذلك بعد فوز الجواد “لاهاردي” في سباق الشوط الذي بلغت مسافته 1600.

كما توج معاليه إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكأس هيئة الإذاعة والتلفزيون بعد فوز الجواد “وسق” بالشوط السابع ومسافته 1600 متر .

بينما سلم رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بندر عسيري كأس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لإسطبل بندر الحارثي بعد فوز الفرس “شقراء خالد” في سباق الشوط الخامس ومسافته 1400 متر.