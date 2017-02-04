دوري جميل : فوز النصر والفيصلي على الخليج والوحدة

صراحة _ نايف الزهراني :
أقيمت اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:
الوحدة – الفيصلي ( 0 – 1 )
الخليج – النصر ( 0 – 3 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
الوحدة – الفيصلي ( 0 – 1 )
سجل هدف الفيصلي : لويز غوستافو (51′)
الخليج – النصر ( 0 – 3 )
سجل أهداف النصر : قاسم لاجامي (هدف في مرماه) (22′) , محمد السهلاوي (39′) , مارين توماسوف (ضربة جزاء) (90’+2)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 41 نقطة )
2 – الأهلي ( 40 نقطة )
3 – النصر ( 35 نقطة )
4 – الاتحاد ( 35 نقطة )
5 – الشباب ( 25 نقطة )
6 – الاتفاق ( 21 نقطة )
7 – التعاون ( 21 نقطة )
8 – الباطن ( 19 نقطة )
9 – الرائد ( 19 نقطة )
10 – الفيصلي ( 17 نقطة )
11 – القادسية ( 17 نقطة )
12 – الفتح ( 14 نقطة )
13 – الخليج ( 13 نقطة )
14 – الوحدة ( 13 نقطة )