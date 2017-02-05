حريق يتسبب فى معاقبة 11 مسئولاً بالصين

صراحة – واس : عاقبت حكومة منطقة نينغشيا الواقعة شمال الصين 11 مسؤولاً بسبب تقصيرهم في أداء واجبهم بعد حريق شب في حافلة، مما أدى إلى مقتل 18 شخصًا في مدينة ينتشوان عاصمة الإقليم، العام الماضي.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس، نشرته هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، قالت حكومة نينغشيا إن الحريق كشف عدم الإحساس بالمسؤولية لدى مسؤولين معينين.

وأضافت أنه تم تجاهل تحذيرات من احتمال تنفيذ عملاً متطرفًا ولم تُتخذ خطوات لمنعه من إشعال الحريق.

وقالت الحكومة، إن اثنين من المسؤولين الذين عوقبوا بسبب التقصير سُلموا بالفعل للسلطات لمحاكمتهما، من بينهم ضابط شرطة كبير في ينتشوان، في حين تم توقيع عقوبات إدارية على الآخرين.