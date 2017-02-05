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5 فبراير, 2017   3588

انطلاق تسجيل الطلاب المستجدين فى المرحلة الابتدائية بمدارس المدينة المنورة

تعليم المدينة المنورة

صراحة – نواف العايد : بدأ اليوم استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم 1438 / 1439هـ في المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول أن عملية تسجيل الطلبات تتم عبر نظام (نور), تيسيراً على أولياء الأمور في إجراءات قبول وانتظام الطلاب والطالبات في المدارس، طبقاً لأنظمة وزارة التعليم التي حددت مواعيد التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم، واشترطت أن يكون المستجد قد أكمل 6 سنوات مع بداية العام الجديد، واستثنت الوزارة من تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً، وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى مواليد 22 / 3 / 1433 هـ فأقل.

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