تعليم تبوك يبدأ تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي

صراحة-تبوك:بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم, تنفيذ الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة, في نظام ” نور ” ويشمل الطلاب من أعمار 6 سنوات أو أقل بـ 90 يوماً فقط كحد أدنى, وحتى سن الـ 11 و 3 أشهر كحد أعلى، ويستمر حتى السادس من شهر جمادى الآخرة لعام 1438هـ.

ويبدأ تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجرى بها المفاضلة والطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية وفي المدارس الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية اليوم , وتسجيل الطلاب السعوديين مَن أمهاتهم سعوديات ومن آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يجرى بها مفاضلة يوم 7 /6 /1438هـ.

كمـا يبدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومَن في حكمهم، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون، وأبناء الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين يوم 5 /7 /1438هـ , وتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي في يوم 26 /7 /1438هـ وتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص يوم 11 /8 /1438هـ , ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17 /1 /1439هـ , وفي يوم 25 /8 /1438هـ يتم تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم ولا تزال تتبع جهات أخرى المعتمدة في نظام «نور» لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس , وتسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 19 /12 /1438هـ ويشمل الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً من مواليد 23 /3 /1433هـ الموافق 15 /2 /2012م إلى مواليد 23 /6 /1433هـ الموافق 14 /5 /2012م .

وحددت إدارة تعليم تبوك عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ تسجيل الطلب لمراجعة المدرسة من ولي الأمر تجنباً لإلغاء الطلب .