الحملة الوطنية السعودية تسير القافلة الرابعة من المساعدات الشتوية للنازحين السوريين

صراحة-الرياض:سيرت الحملة الوطنية السعودية ضمن مبادرتها الاغاثية “لأجلكم نتضامن” القافلة الرابعة من القوافل الاغاثية للداخل السوري للعام 2016-2017 م والمحملة بالكسوة الشتوية لصالح الاشقاء النازحين السوريين المتواجدين على الشريط الحدودي التركي السوري عبر معبري باب الهوى و باب السلامة .

واشار مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة إلى أن مكتب الحملة في تركيا ومنذ اطلاق مبادرة الحملة السعودية “لأجلكم نتضامن ” يقوم على ادخال وتوزيع كافة المتطلبات الاغاثية و الأساسية للاشقاء النازحين السوريين و النازحين مؤخراً من حلب والمتواجدين على الشريط الحدودي التركي السوري مضيفاً ان هذه القافلة تحتوي على (90 الف بطانية و 160 الف جاكيت و 50 الف كنزة و 50 الف طقم شتوي و 15 الف شال نسائي و6 الاف وجبة غذائية جافة و 121 الف علبة حليب سائل مغذي ).

وأوضح المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا من جانبه الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة تأتي بهدف سد الاحتياج الفعلي من المواد الاغاثية للتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها ،منوهاً إلى أن العمل جاري في ادخال المساعدات إلى الداخل السوري لتشمل كافة النازحين السوريين في الشمال السوري في منطقة حلب واريافها و ادلب وأريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام منوهاً إلى أن هذه القافلة تاتي استكمالاً لما تعتزم الحملة ايصاله الى اشقائنا النازحين من حلب ومن خلال مكتبها في تركيا والممثل بـ ( 400 الف جاكيت و 176 الف بطانيه كبيره و 188 الف بطانيه طفل و 288 الف طقم شتوي و 144 الف بلوفر و 172 الف شال نسائي و 167الف وجبة غذائية جافة و 328 الف عبوة حليب سائل مغذي).