جناح الشؤون الإسلامية في مهرجان الجنادرية يواصل استقبال زواره

صراحة-الرياض:يشهد جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية ، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ منذ يوم الأربعاء الماضي إقبالاً

من رواد المعرض الذين زاروا المهرجان خلال الأيام الماضية.

وكان في استقبال الزوار عدد من منسوبي الوزارة الذين قدموا شرحاً للزائرين عن أركان المعرض ومحتوياته، كما قدموا للزئرين أثناء تجوالهم في أركان الجناح المختلفة مجموعة من الهدايا والإصدارات الدينية المتنوعة ، بينها نسخ من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والمصاحف المرتلة، وتراجم معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات ، إضافة إلى بعض الكتب التوعوية ، والإرشادية في أحكام العبادات، وهدايا أخرى متنوعة ـ

وأبان المدير العام لمكتب الوزير المساعد للبرامج والمناسبات المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عبدالله بن مدلج المدلج ــ في تصريح له ــ أن كل قسم وركن في جناح الوزارة في الجنادرية زُود بالمعروضات التي تبين للزائر والزائرة رسالة الوزارة في جميع مجالات العمل الإسلامي ، وتعكس ــ في ذات الوقت ــ رسالة الوزارة في خدمة القرآن الكريم ، وبيوت الله ، والدعوة والإرشاد .

وقال: إن جناح الوزارة في المهرجان يحتوي العديد من الأركان والأقسام ، منها ركن الصور والمجسمات ، وركن يتضمن عرضاً لعدد من النماذج الخاصة بمشروعات المساجد والجوامع والمراكز الإسلامية داخل المملكة وخارجها ، وعرض بعض المجسمات والصور

لمشروعات الوزارة المتعددة التي تم تنفيذها ، كما يتضمن الجناح ركناً خاصاً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، حيث يعرض فيه مختلف الأحجام من نسخ القرآن الكريم التي طبعت في المجمع ، وترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات ، مع عرض صور تعبر عن مراحل طباعة المصحف الشريف التي توضح الجهود المبذولة لإخراج المصحف الشريف بأحسن صورة .

كما يضم الجناح في جنباته ركنا خاصا بالمسابقات القرآنية (مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره ، والمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره “للبنين والبنات”)، وركنا لبرنامجي ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج ، والعمرة والزيارة ، وركنا للمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، والمؤسسات الخيرية للعناية بالمساجد وإعمارها.

ويتم في الجناح خلال أيام المهرجان تقديم عرض مرئي ومسموع لمجموعة من الأفلام التعريفية والتوعوية، كما يعرض الجناح مجموعة من الإصدارات ، والكتب، والمطويات ، والبروشورات ، والمجلات، والأشرطة السمعية التي تستهدف توعية الناس، وتنوير الرأي العام تجاه ظاهرتي الإرهاب، والتطرف، وكيفية مواجهتهما والتصدي لهما ومعالجتهما، والتحذير من مخاطر مثل هذه الظواهر على الأمن في الأوطان، إلى جانب عرض أفلام تبين دور الوزارة في ترسيخ الوسطية والاعتدال ونبذ الغلـو والتطرف.