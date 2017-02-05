حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب ٥٦٩ كيلوجرام من الحشيش المخدر ويقبض على ١٣ شخص

صراحة-جازان:صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن / ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة ١٤٣٨/٤/٣٠هـ وحتى ١٤٣٨/٥/٦هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة و نتج عن ذلك القبض على (١١) شخصاً من الجنسية اليمنية و(١) شخص من الجنسية الأثيوبية و(١) شخص باكستاني الجنسية .. وكان مجموع ما قبض عليه (٥٦٩.٣) خمسمائة وتسعة وستون كيلوجرام وثلاثة جرامات من الحشيش المخدر، هذا وقد تم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، والله ولي التوفيق.