مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب الشتوية والمَدَافِئ للأسر السورية النازحة في ريفي حلب الغربي وادلب

صراحة-الرياض:واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع حقائب شتوية تكفي لأكثر من ستة أشخاص، تشتمل على بطانيات ومفارش نوم ومعاطف وأحذية مقاومة للمطر للبالغين والأطفال إضافة إلى مدفأة ومخزون ديزل يكفي الأسرة لشهر كامل, لتستفيد من هذه المساعدات الشتوية 5000 أسرة في 29 قرية بريف حلب الغربي وريف ادلب ، وذلك استجابة من المركز في ظل موجة البرد القارس التي يعاني منها النازحون السوريون حيث بدأ التوزيع في قرى تل الكرامة وعنجارة والأتارب ودارة عزة وعويجل من خلال الشريك المنفذ منظمة إحسان.

وتأتي هذه المساعدات الشتوية العاجلة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين النازحين في الداخل السوري.

يذكر أن المركز بدأ في توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية والكسوة الشتوية للنازحين السوريين من محافظة حلب منذ ما يقارب الشهر.