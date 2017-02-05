لافروف يدعم جولة جديدة من محادثات سوريا بإشراف الأمم المتحدة

صراحة-وكالات:قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تدعم مواصلة المحادثات بشأن الأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف لافروف في مقابلة نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت يوم الأحد أن المحادثات الدولية بشأن سوريا التي عقدت في آستانة عاصمة قازاخستان في يناير كانون الثاني مثلت “انفراجة” في جهود حل الأزمة.

وقال إن شكل محادثات أستانة بين ممثلين للرئيس السوري بشار الأسد وجماعات المعارضة لا ينبغي أن يحل محل محادثات جنيف التي قادها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا.

وقال دبلوماسيون لصحفيين يوم الثلاثاء إن الجولة المقبلة من محادثات جنيف تحدد موعدها يوم 20 فبراير شباط. وكان من المقرر أن تبدأ في الثامن من فبراير شباط لكن لافروف قال الأسبوع الماضي إنها تأجلت.

وأكد الوزير موقف موسكو بشأن العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. وقال لافروف إن البلدين في موقع يؤهلهما لحل مشكلاتهما الثنائية وتحسين العلاقات وتنسيق الجهود لمحاربة “الإرهاب الدولي” لكن ذلك لن يتحقق إلا على أساس الاحترام المتبادل.