أمير منطقة عسير يستقبل مدير جامعة بيشة

صراحة-أبها:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم, معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي, الذي قدّم لسموه تقريراً مفصلاً عن مشروعات الجامعة خلال الفترة الماضية, بحضور محافظ محافظة بيشة محمد بن سعيد بن سبره.

وخلال اللقاء اطلع سموه على عدد من المشروعات المزمع تنفيذها, بقيمة تتجاوز مليار وتسعمائة مليون ريال.

وأوضح الدكتور نقادي خلال اللقاء أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تجاوزت 221 مليون ريال, منها تسوير أرض المدينة الجامعية, وكلية الآداب والإدارة للبنات, ومبنى الخدمات المساندة لإدارة الجامعة, والقاعات والمعامل بالمجمع الأكاديمي, ومبنى معامل وقاعات كلية العلوم التطبيقية للبنات, وتصميم الكليات والمرافق والمخطط العام والبنية التحتية المرحلة الأولى والثانية.

وأشار مدير جامعة بيشة إلى أن المشروعات قيد التنفيذ بلغت أكثر من 154 مليون ريال, تشمل إنشاء كلية العلوم والآداب للبنين, وتصميم الكليات والمرافق والمخطط العام ” المرحلة الثالثة “،وإنشاء كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة بلقرن .