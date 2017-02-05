أمير مكة المكرمة يوافق على رفع لجان مجلس المنطقة من 3 لتصبح 6 لجان

صراحة – محمد المحسن : وافق صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة على رفع لجان المجلس من 3 لتصبح 6 لجان .

ووجه سموه لدى ترؤسه اليوم في مقر الإمارة بجدة اجتماع مجلس المنطقة بعد إعادة تشكيله لمدة 4 أعوام مقبلة ، بتشكيل فريق عمل لوضع رؤية جديدة للمجلس خلال السنوات المقبلة تتماشى مع المرحلة المقبلة ، كما يتولى وضع مؤشرات لقياس الأداء على أن يرفع بذلك لأمير المنطقة خلال الاجتماع المقبل.

كما وجه الأمير خالد الفيصل بأن يترأس الأهالي اللجان الست وأن يتم عرض المخططات التنظيمية لمدن المنطقة على المجلس لمناقشتها قبل اعتمادها من البلديات.

وقال سموه في حديثه للأعضاء الجدد ” أهنئكم على الثقة الملكية وأن شرفكم الله بخدمة أقدس بقاع الأرض والمشاركة في بناء الإنسان وتنمية المكان بمكة المكرمة “، مضيفا ” أرجو أن نبدأ بأمل وتفاؤل ونستعين بالله ثم بثقتنا بأنفسنا وأن تهبوا أنفسكم وجميع إمكاناتكم لخدمة المنطقة وإنسانها “.

ولفت الأمير خالد الفيصل النظر إلى أن المنطقة قطعت شوطاً كبيراً في التنمية وتمت مراجعة استراتيجية المنطقة للأعوام الثمانية الماضية التي اتفق جزء كبير من مشاريعها مع رؤية المملكة التنموية، مشيرا إلى أن العمل يجري حالياً على تحديث استراتيجية المنطقة لتكون أيضاً أكثر مواءمة مع رؤية 2030.

وخلال العرض المقدم فقد تمّ إقرار لجان المجلس الجديد التي تشمل : التنمية العمرانية والمشاريع ، و تنمية الخدمات والمرافق ، والتنمية الاقتصادية ، والتنمية الثقافية والشبابية ، والتنمية الاجتماعية ، وأخيرا لجنة متابعة تطويرالأحياء العشوائية.

وتتولى لجنة التنمية العمرانية والمشاريع مهمة دراسة وضع الإسكان في المنطقة بالتعاون مع وزارة الإسكان وتقديم الحلول والاقتراحات بما يسهم في توفير المساكن المناسبة لأبناء المنطقة ، والمشاركة في الدراسات العمرانية والتخطيط ودراسة أولويات الطرق والمخططات الهيكلية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة، كذلك متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الخمسية، ودراسة محاضراجتماعات المجالس المحلية للمحافظات بالمنطقة .

وتضطلع لجنة تنمية الخدمات والمرافق ببحث ودراسة الوضع الخدمي للمنطقة وكيفية رفع مستوى الخدمات ، وتطوير أداء الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والكهرباء والمياه والصرف الصحي وجميع الخدمات المقدمة للمواطن بما في ذلك المساجد والأوقاف بالمنطقة ، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء للجهات الخدمية ومقارنتها بالمعايير العالمية ، واقتراح مشاريع لتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.

وتهتم لجنة التنمية الاقتصادية بدراسة تطوير العمل التجاري بالمنطقة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت ومناقشة أساليب إزالة المعوقات التي تؤثرعلى نموالاستثمار والصناعات ، كذلك بحث تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي وتسويقه وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وأخيرا وضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة.

وتتولى لجنة التنمية الثقافية والشبابية دراسة تطوير الشؤون الثقافية مما يدخل في مسؤوليات وزارة الثقافة والإعلام ، ورفع المستوى الثقافي لدى شباب المنطقة ، إضافة لاقتراح برامج ثقافية ونشر الثقافة وصولا إلى التطور الحضاري بالمنطقة.

وتعنى لجنة التنمية الاجتماعية بتحديد احتياجات المنطقة من المشاريع والبرامج الاجتماعية ، وتكوين قاعدة معلومات عن الظواهر الاجتماعية بالمنطقة ، وتنسيق الأنظمة والإجراءات الحكومية مع القطاع الأهلي التكامل مشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية ومجالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة , وأخيرا دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية بالمنطقة واقتراح سبل معالجتها .

وتهتم لجنة متابعة تطوير الأحياء العشوائية بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لتطوير المناطق العشوائية وتنفيذ الخطط الموضوعة لمعالجتها والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال مدن المستقبل.

ويختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة وعلى وجه الخصوص تحديد احتياجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة ، و تحديد المشاريع النافعة حسب ألولياتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية ، كذلك دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وأخيرا متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك.