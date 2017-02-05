مهرجان الصحراء الدولي العاشر بحائل يحقق مبيعات تجاوزت الـ250 ألف ريال

صراحة – نواف العايد : بلغ حجم مبيعات الحرفيات والمأكولات الشعبية في مهرجان الصحراء الدولي العاشر الذي اختتم يوم أمس واستمر تسعة أيام أكثر من ربع مليون ريال بواقع 28 ألف ريال يومياً .

واستعرضت الأسر المنتجة أمام زوار المهرجان عدداً من المشغولات والحرف والمأكولات الشعبية المتنوعة والسمن والأقط والبهارات الحائلية والحناء والعطورات والإكسسوارات والبراقع والدخون والشنط والجلابيات والحياكة والتصميم بالإضافة إلى ما تقدمه الحرفيات من منتجات السدو والخوصيات التي لاقت رواجاً كبيراً من زوار المهرجان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان ماجد الجبرين حرص اللجنة المنظمة للمهرجان على دعم الأسر المنتجة وإيجاد منافذ تسويقية لمنتجاتها والسعي لاستمرارها على نحو يسهم في تحسين مستوى الدخل لها وتمكينها من رفع مستواها المعيشي مؤكداً أن دعم الأسر المنتجة واجب على الجميع تحث عليه الحكومة الرشيدة لإيجاد دخل مادي جيد لهذه الأسر المنتجة.

وأفاد أن السوق الشعبي في مهرجان الصحراء الدولي العاشر وفر أكثر من 411 فرصة عمل لافتاً النظر إلى أن السوق الشعبي احتضن صناعات يدوية كالنسيج والنطو والتطريز والمحاجر والعدول والأروقة والفرش المصنوعة من الصوف الطبيعي بالإضافة إلى المنتجات الشعبية من مأكولات وأعمال يدوية شاركت بها مجموعة من النساء من داخل وخارج المنطقة.

وأبان الجبرين أن المشغولات التي تتفاوت أسعارها من 10 ريالات إلى 2000 ريال حسب نوع القطعة وحجمها حظيت بإقبال كبير من زوار المهرجان.