برنامح “إحالتي” يسهم في إنقاذ حياة 619 مريضا خلال شهر ربيع الآخر

صراحة – محمد المحسن : أسهم برنامج إحالتي بالصحة خلال شهر ربيع الآخر الماضي في إنقاذ حياة (619) مريضا راجعوا أقسام الطوارئ بعدد من مناطق المملكة حيث قدمت الطواقم الطبية للحالات الحرجة خدمات طبية تخصصية أسهمت بإذن الله في إنقاذ حياتهم .

كما قدمت الطواقم الطبية خدماتها التخصصية للعديد من الحالات الطارئة التي أدخلت لأقسام الطوارئ في نفس الفترة والبالغ عددها 5438 ، فيما بلغ عدد حالات التنويم 3746 حالة ، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها للعيادات الخارجية 11055 حالة من إجمالي الحالات المحولة بالنظام

وتأتي هذه الجهود تواصلاً لتوفير الخدمات العلاجية التخصصية بين المناطق حيث تمكن البرنامج من إحالة (619) مريضا قدمت لهم الخدمات التخصصية عن طريق المستشفيات المرجعية ، فيما أنهت في الوقت ذاته إجراءات نقل 20519 مريضاً وذلك خلال نفس الفترة .

وأوضحت الصحة أن البرنامج رصد 11855 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية ، كما تم رصد 6254 حالة تحت التصعيد ، كما تم علاج 1307 حالة في نفس المستشفى و 1103 حالة على قائمة الإنتظار يتم التعامل معها خلال الأيام القادمة وبحسب الحالة .

يذكر أن برنامج “إحالتي” أحد البرامج الالكترونية المستحدثة التي تنفذها وزارة الصحة ، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين اطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة الى نقله، كما يوفر كل الإحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى

من منشأة طبية إلى أخرى مع تقديمه نظام أرشفة وإحصائيات دقيقة تحتوي على بيانات المرضى المحولين عبر البرنامج بين المنشآت الصحية المختلفة على نطاق المملكة.