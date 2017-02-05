مدارس القنفذة تستقبل 63 ألف طالب وطالبة في 668 مدرسة

صراحة – نواف العايد : استقبلت مدارس محافظة القنفذة اليوم, قرابة 63 ألف طالب وطالبة في 668 مدرسة في جميع مراحل التعليم العام بعد انقضاء إجازة نصف العام, حيث كان في استقبالهم قرابة 9 آلاف معلم ومعلمة.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد الزاحمي, أن لجنة الاستعداد وضعت الخطط والبرامج للانطلاقة الجادة والمنضبطة بمشاركة جميع القطاعات الإشرافية مناشداً قادة وقائدات المدارس بمواصلة العطاء المميز مثمناً حرصهم وإخلاصهم المستمر.

من جانبه تفقد المساعد للشؤون المدرسية الدكتور محمود العلواني, عدداً من المدارس بهدف تعزيز دور المدرسة وسير الدراسة وانطلاق العمل بها وفق ما هو مخطط للبداية المنظمة , وفي ذات السياق تفقد المساعد للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي, عدداً من المدارس للوقوف على الجهود التي تبذلها المدارس من أجل العمل الجاد والمخلص.