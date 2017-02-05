أمير نجران ينوّه بدعم خادم الحرمين الشريفين لما يبرز تراث الوطن وثقافة المجتمع السعودي

صراحة – محمد المحسن : نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لانطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31″، ودعمه – رعاه الله – لكل ما يبرز تراث الوطن، وثقافة المجتمع السعودي الكريم .

وأشار سموه لدى زيارته قرية نجران التراثية بالمهرجان مساء أمس, بالجهود التي تبذلها وزارة الحرس الوطني في تنظيم هذا المحفل الوطني بمحتوياته وأبعاده وأهدافه، بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية .

وتجوّل سموه في أرجاء قرية نجران التراثية، يرافقه صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز مستشار سمو الرئيس العام لهيئة الرياضة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز، حيث زار أجنحة الحرف اليدوية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجامعة نجران، والأركان الأخرى التي تبرز المقومات الاقتصادية للمنطقة، كالزراعة وإنتاج الحمضيات، والثروة المعدنية، بجانب ما تزخر به من آثار تاريخية، فيما قدّم رئيس وفد منطقة نجران في الجنادرية محمد بن مهدي غشّام, شرحًا عن الأنشطة والفعاليات التي يجري إحياؤها في القرية .

وفي ختام الجولة، شارك سموّه فرق الفنون الشعبية والزائرين في أداء الألوان الشعبية على مسرح القرية .