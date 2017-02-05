شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين متهمين بسرقة المارة بالإكراه



صراحة – فيصل القحطاني : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه:

في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في إرتكاب قضايا السرقات .

فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية أكدت تورط شخصين بالوقوف خلف عدد من حوادث الدخول على بعض من الوافدين في مساكنهم أو مقر عملهم أو استيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح الابيض و الإستيلاء على ما بحوزتهم من أموال و ممتلكات شخصية و أسفرت الجهود الميدانية بفضل من الله عن ضبطهما ( سعوديان في العقد الثالث من العمر ) و بسماع أقوالهما أقرا بإرتكاب خمس حوادث سرقه في عدد من احياء العاصمة الرياض تطابقت مع ما هو مقيد في سجلات البلاغات و بلغت جملة المسروقات النقدية قرابة المائة الف ريال .

جرى إيقافهما و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الإختصاص .