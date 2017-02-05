القصبي برفقة موظفي وزارة التجارة “الصُم” يطلقون لغة الإشارة للمحتوى المرئي

صراحة – محمد المحسن : أطلق معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي برفقة موظفي الوزارة من ذوي الإعاقة السمعية “الصم” في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الأحد)، قناة لغة الإشارة للمحتوى المرئي للوزارة في اليوتيوب.

وتستهدف هذه المبادرة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ” الصم ” وتقدم لهم محتوى مرئي بلغة الإشارة موجه لتوعية المستهلك وكذلك ارشادات عامة بخدمات الأعمال و تأسيس الشركات والسجلات التجارية و كافة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة لقطاع التجارة والاستثمار .

وكرم وزير التجارة والاستثمار خلال التدشين مجموعة من المتطوعين الذين عملوا على ترجمة المحتويات بتحويلها إلى لغة الإشارة .

الجدير بالذكر أن قناة اليوتيوب التابعة لوزارة التجارة والاستثمار تحوي 36.400 ألف مشترك وتحوي قوائمها التشغيلية على قنوات متعددة منها ، اعرف حقك ، خدمات الكترونية ، مستهلك واعي ، أسس شركتك https://m.youtube.com/user/SaudiMCI. وتستهدف القناة الآن فئة الصم وذوي الإعاقة السمعية، وذلك بتخصيص قائمة تشغيلية خاصة لهم.