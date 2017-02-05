فلكية جدة : القمر الأحدب يحجب الدبران .. فجر الاثنين



صراحة – خالد الحسين : قالت الجمعية الفلكية بجدة ان سماء السعودية تشهد مابعد منتصف ليل الاحد 5 فبراير وخلال ساعات فجر الاثنين 6 فبراير حسب التوقيت المحلي عبور القمر الاحدب امام نجم الدبران لفترة مؤقته في ظاهرة تسمى الاحتجاب.

وبشكل عام سوف تشاهد ظاهرة الاحتجاب في المنطقة العربية والاجزاء الجنوبية لاوروبا وشمال افريقيا وبلاد الشام والعراق ، حيث سيختفي نجم الدبران خلف الجزء المظلم من القمر وبعد فترة من الوقت يعود النجم للظهور من الجانب المضىء ، ولكن في معظم اجزاء السعودية سوف تشاهد بداية الظاهرة فقط وسيغرب القمر وهو يحجب نجم الدبران باستثناء اقصى شمال المملكة حيث يرصد عودة ظهور النجم من اسفل يمين القمر بالنسبة للراصد .

وقبل بداية الظاهرة وبعد غروب شمس اليوم الاحد 5 فبراير وبداية الليل سوف يرصد القمر الاحدب قريب من نجم الدبران الاحمر في حالة اقتران ، ومع مرور ساعات الليل يبدا القمر يقترب تدريجيا من النجم في قبة السماء ويمكن مشاهدة ذلك بالعين المجردة ، ومن المعروف ان نجم الدبران يقع في اتجاه عنقود النجوم ” القلائص ” لذلك و اثناء توجه القمر نحو الدبران سيعبر امام عدة نجوم في العنقود ويحجبها ايضا ولرؤية ذلك يجب الاستعانه بالمنظار الثنائي العينية.

وستكون بداية الاحتجاب في بعض مدن المملكة وفق مايلي العاصمة الرياض 1:43 فجرا – مكة المكرمة 1:43 فجرا – المدينة المنورة – جدة 1:44 فجرا – الدمام 1:43 فجرا – طريف 1:41 فجرا – ابها 1:47 فجرا – تبوك 1:40 فجرا – حائل 1:42 فجرا – عرعر 1:41 فجرا – جيزان 1:48 فجرا – نجران 1:47 فجرا – الباحة 1:45 فجرا – راس تنورة 1:43 فجرا – الجبيل 1:43 فجرا – الاحساء 1:43 فجرا – رابغ 1:44 فجرا – الجوف 1:41 فجرا – بيشة 1:45 فجرا – الظهران 1:43 فجرا – القصيم 1:42 فجرا – القريات 1:40 فجرا – حفر الباطن 1:42 فجرا – ينبع 1:41 فجرا .

جدير بالذكر ان هذا الاحتجاب هو واحد من سلسلة تتكون من 49 احتجاب شهري لنجم الدبران ترصد في مناطق مختلفة حول العالم ، وهذه السلسلة بدأت في 2 يناير 2015 وستنتهي في 3 سبتمبر 2018 .

—