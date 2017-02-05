انخراط 1200 متدربا مستجدا في تقنية جدة

صراحة – نواف العايد : انخرط أكثر من 1200 متدربا مستجدا اليوم الاحد في مقاعد التدريب بالكلية التقنية بمحافظة جدة وبدء البرنامج التدريبي بتهيئتهم ضمن برنامج اليوم التقني للمستجدين والذي يهدف الى تعريف المتدرب الجديد بالبيئة التدريبية وامكاناتها وكيفية الاستفادة منها .

وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي في كلمة للمتدربين المستجدين على أهمية مضاعفة الجهود للتحصيل العلمي والعملي وصقل مهارات المتدربين بالبرامج التي تقدمها الكلية والالتزام بالسلوك العام والحرص على الجد والاجتهاد ودعاهم الى الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها الكلية من صالات رياضية وبرامج رياضية وثقافية وتطوعية وحثهم على الابتكار والابداع والتواصل مع مركز الموهوبين لاستثمار قدراتهم الإبداعية وصقلها بما يعود بالنفع لهم وللمجتمع .

وقال السريعي بأن الكلية قد انهت كافة استعداداتها لبدء التدريب بالكلية اعتبارا من اليوم الاحد حيث تم قبول 1200 متدربا خلال الفصل التدريبي الثاني من تخصصات الإنتاج والتبريد والتكييف وتقنية المحركات والمركبات والإدارة المكتبية والمحاسبة و التسويق القوى الكهربائية والمدني والمعماري والفندقة والسفر والسياحة في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي .

وبين السريعي بأن الكلية ستمضي قدما في مواكبة المتغيرات التقنية واحتياجات سوق العمل وتوفير بيئة تدريب آمنة وبرامج تتوافق مع معاير جودة التدريب العالمية في كافة الاتجاهات لتحقيق مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو رؤية المملكة 2030

وأضاف السريعي بأن الكلية تسعى لخلق شراكات حقيقية بين الكلية وبعض الجهات الحكومية والخاصة لتوظيف متدربي الكلية بعد تخرجهم وكذلك تدريبهم خلال مرحلة التدريب الحالية ضمن برنامج التدريب التعاوني الذي هو متطلب كفصل أخير للمتدرب اذ يحصل المتدرب على برنامج عملي متكامل في تخصصه وبإشراف ومتابعة مختصين من الكلية وجهة التدريب مما يصقل مهاراته ومعارفه عمليا ويكون بذلك جاهزا لسوق العمل .